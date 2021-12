Morre gari atropelado por carro durante trabalho em Salvador

O gari Ephifânio Ferreira de Jesus, de 49 anos, que foi atropelado enquanto trabalhava na região do Iguatemi, localidade do bairro de Pernambués, em Salvador, morreu na madrugada desta quinta-feira, 29. A informação foi confirmada esta manhã pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Ferreira estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Ele havia sofrido fratura na perna. Durante o atendimento, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), chegou a reclamar de dores no abdômen e peito.

Ele foi atropelado próximo à Madeireira Brotas, na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), por volta das 7h40 da última segunda, 26. O acidente aconteceu após o condutor Antônio Vieira de Sena perder o controle da direção do veículo um Corsa. Após atingir o gari, o carro colidiu com um outro, um Celta, que estava parado no local, e derrubou um poste.

Outras duas pessoas ficaram feridas durante a colisão, mas foram socorrida ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e liberadas em seguida.

adblock ativo