Morre fotógrafo Artur Ikishima aos 77 anos

O fotógrafo Artur Ikishima morreu na tarde desta quarta-feira, 27, na casa onde morava, no bairro da Pituba, em Salvador. O profissional tinha 77 anos e, segundo a família, morreu em decorrência de um infarto.

A cerimônia de cremação será nesta quinta, 28, no cemitério Bosque da Paz, na avenida Aliomar Baleeiro, em Nova Brasília. Marina Ikissima, filha do fotógrafo, disse que o corpo já esta sendo velado, mas a cremação acontecerá a partir das 14h30.

"Gostaríamos de agradecer pelo pai, marido, homem que ele foi, e, acima de tudo, por todos os valores que ele nos passou, além de todo o amor que ele sempre teve por todos. É com esse amor que iremos lembrar dele", disse a filha, que postou uma foto em que aparece ela e o pai, na época da infância.

Ikishima foi colaborador de A TARDE na década de 1990. Regina Padilha, amiga de Ikissima, lembrou do fotógrafo como um homem "generoso com qualquer pessoa e que nunca teve vaidade, além de ser muito modesto. Com certeza, ele vai deixar muitas saudades".

Entre os trabalhos do fotógrafo, as capas dos discos "Barra 69 Caetano e Gil" (1972), dos baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil, e "Cantoria" (1984), de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias.

O político Domingos Leonelli, ex-secretário de Turismo no governo de Jaques Wagner, lamentou a morte de Ikishima por meio do Facebook. "Grande fotógrafo, ótimo caráter... Trabalhamos juntos na década de 70. Grande abraço Marina", escreveu ele, no perfil da fila do profissional.

adblock ativo