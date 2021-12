Morre ex-secretário de Transportes Horácio Brasil

O ex-secretário de Transportes Urbanos de Salvador na segunda gestão de Mário kertész e ex-superintendente do Setps (sindicato das empresas de ônibus), Horácio Brasil, de 68 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira, 12, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele, que lutava contra um câncer, estava à frente, atualmente, da Diretoria-Executiva do Consórcio Salvador Norte (CSN), maior empresa entre as três que operam os coletivos na capital baiana.

Segundo a esposa de Horácio, Lourdes Brasil, ele se tratava de um câncer de fígado "raríssimo" há quatro meses. A viagem para a capital paulista aconteceu, de acordo com a viúva do gestor, logo que a doença foi descoberta em Salvador.

Ainda não há informações sobre velório e enterro. A família cuida da transferência do corpo do ex-secretário para a capital baiana.

"Foi feito tudo que estava ao alcance dos médicos. Era um câncer raro no fígado, raríssimo, que não tinha nem protocolo médico para o tratamento", afirmou Lourdes à reportagem de A TARDE, por telefone.

A Integra, nome atual do Setps, emitiu nota sobre o falecimento na noite desta terça (confira abaixo). Mais cedo, a assessora técnica da associação, Ângela Levita, destacou ao Portal A TARDE a importância do gestor para a área de transporte durante mais de 40 anos de atuação.

"Ele foi uma pessoa muito importante, de grande importância para o setor. Horácio marcou o segmento e vai fazer muita falta", declarou Levita.

Confira nota oficial da Integra

Morre Horácio Brasil, uma referência em transportes

Faleceu na tarde desta terça-feira (12), em São Paulo, o engenheiro Horácio Brasil, 68 anos, diretor de operações da empresa Salvador Norte e ex-superintendente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês onde se submetia a tratamento de um câncer.

Referência na área de transporte público, Brasil era graduado em engenharia civil pela Ufba e possuía dois títulos de mestre em Transportes – um dos quais pelo IME (Instituto Militar de Engenharia). Integrou os quadros do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot) e da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), em Brasília-DF. Secretário de Transportes Urbanos de Salvador, na segunda gestão Mário Kertész, atuou também como consultor e assessor na iniciativa privada.

Natural de Salvador, Brasil trabalhou em inúmeros projetos na área de mobilidade em todo o país, tendo marcado sua atuação sempre pela competência, profissionalismo e retidão de caráter. Alegre, dono de uma personalidade cativante, Horácio era do tipo que não perdia a piada. Nos momentos mais tensos, sempre tinha uma tirada espirituosa, uma anedota, uma história para amenizar o clima.

Brasil deixa esposa, a especialista em ortondotia Maria de Lourdes Brasil, três filhos e dois netos. Horário e local do sepultamento, em Salvador,ainda serão informados pela família.

