Morre ex-Procurador de Justiça Wanderlino Nogueira

Conhecido internacionalmente como defensor dos direitos das crianças e adolescentes, Wanderlino Nogueira Neto morreu nesta segunda-feira, 26, aos 72 anos, em Salvador. O corpo será velado na sede do Ministério Público (MP-BA), na avenida Joana Angélica, bairro de Nazaré. O sepultamento ocorrerá na terça, 27, às 11h, no cemitério Campo Santo.

Wanderlino Nogueira chefiou o Ministério Público do Estado da Bahia de 1987 a 1989, tendo sido o primeiro promotor a ocupar o cargo de procurador-geral de Justiça. Além de procurador-geral, ele foi presidente da Associação do Ministério Público da Bahia (Ampeb), secretário-geral do Ministério Público, diretor-geral do Tribunal de Justiça da Bahia e professor de Direito Internacional Público da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Desempenhando papéis importantes fora do Ministério Público, Wanderlino Nogueira se tornou referência na luta pelos direitos das crianças e adolescentes, como consultor especial para os escritórios do representante do Unicef no Brasil, Cabo Verde, Angola e Paraguai. Tem livros publicados na área dos Direitos Humanos e promovia palestras em eventos nacionais e internacionais.

Além de consultor da Unesco no Brasil, ele foi membro do Comitê dos Direitos da Criança do Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU, pesquisador do Instituto Nacional de Direitos Humanos da Infância e da Adolescência (INDHIA), coordenador de Projetos de Formação da Associação Brasileira dos Magistrados e Promotores da Infância e Juventude (ABMP) e presidente do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan.

Em 2011, recebeu da presidente Dilma Rousseff o maior reconhecimento do governo brasileiro sobre direitos humanos: o Prêmio Direitos Humanos, na categoria Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

