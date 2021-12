Morre esteticista baleada na frente do filho; ex é suspeito do crime

A esteticista Isaneide Souza Teles, 28 anos, baleada pelo ex-namorado na Cidade Nova, morreu na noite desta quarta-feira, 9, no Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, para onde foi transferida na última terça, 8. Ela foi atingida na cabeça e no ombro e seguia em estado grave, mas veio a óbito por volta das 21h.

O ex-namorado dela, um homem de prenome Hebert, conhecido como "Shaquila", é apontado como autor dos disparos. Isaneide foi baleada quando retornava de uma padaria e seguia andando para casa, que fica na travessa Esperança de Viver. O filho dela, um menino de 9 anos, fruto de um outro relacionamento, presenciou o crime.

O pai da vítima, Isac Farias Teles, 54 anos, disse que viu quando o suspeito passou correndo após cometer o crime. “Ele premeditou tudo. Estava no beco esperando por ela. Ele passou por mim correndo e acenou, poderia ter me matado. Assim que cheguei em casa, os vizinhos me gritaram e disseram que ele tinha atirado nela”, contou.

Segundo ele, Hebert vinha perseguindo a filha há mais de um mês por não aceitar o fim do relacionamento de 3 anos. “Ainda conversei com ele. Disse que era para deixar minha filha em paz, que ela não queria mais nada com ele. Ele disse que já tinha largado ela”, afirmou.

O delegado Luís Henrique Costa, da 2ª Delegacia Territorial (Liberdade), investiga o crime. A polícia desconhece a localização do apontado como responsável pelos tiros.

