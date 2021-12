Morre empresário José Carvalho, fundador da Ferbasa

O empresário e engenheiro mineiro, José Corgosinho de Carvalho Filho, de 84 anos morreu nesta quarta-feira, 21, em Salvador. Radicado na Bahia desde 1960, é considerado um dos mais importantes nomes da história do empresariado e da educação do estado. Ele fundou uma das maiores empresas do estado, a Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA) na área de mineração, metalurgia e reflorestamento. Outro importante legado é a Fundação José Carvalho, entidade sem fins lucrativos que proporciona a milhares de crianças e adolescentes acesso ao estudo de qualidade.

O velório do empresário acontece nesta quinta-feira, 22, às 10h, aberto ao público, no templo da Fundação José Carvalho, no município de Pojuca, distante 76 km de Salvador. Já a cerimônia de sepultamento será fechada aos familiares, às 16h.



Sobre José Carvalho

Nasceu no dia 11 de janeiro de 1931, na cidade de Abadias, atualmente Martinho Campos, em Minas Gerais. Formou-se em Ouro Preto (MG), onde em 1955 concluiu a faculdade de engenharia de minas, metalurgia e civil.

O primeiro emprego, como engenheiro residente, foi no Paraná, na Companhia Carbonífera do Cambuí. Em 1956, José Carvalho foi participar da construção de Brasília.

Na busca por algo novo e conversando com especialistas, o empresário foi alertado de que no interior baiano, na cidade de Campo Formoso, o minério de cromo se tornaria, em pouco tempo, uma matéria prima estratégica no Brasil. Acreditando no potencial da descoberta, nasceu, em 23 de fevereiro de 1961, a Ferbasa - Companhia de Ferro Ligas da Bahia, que caminha para 55 anos de atuação no mercado, 2016, como uma empresa sólida reconhecida no Brasil e fora do país. A indústria localizada em Pojuca, produz ligas de ferrocromo alto e baixo carbono, ferrossilício cromo, areia de cromita, entre outros, sendo a maior produtora de ferroligas das Américas. Cidades como Andorinha, Euclides da Cunha, Entre Rios, Campo Formoso, entre outros, também tem negócios da companhia.

Atualmente, a Ferbasa é a única produtora integrada de ferrocromo do continente americano, desenvolvendo atividades de mineração, reflorestamento e metalurgia. A liderança no segmento classifica a empresa como uma das 500 maiores do país e 20 maiores da Bahia, com faturamento anual superior a U$ 500 milhões. Além da importância econômica, a Ferbasa conquistou, nessas pouco mais de cinco décadas, a característica de empresa marcada pela forte atuação em ações de responsabilidade social. Além de movimentar a economia local, a Companhia se preocupa com a preservação ambiental e, principalmente, com o desenvolvimento socioeconômico sustentável das comunidades localizadas em seu entorno.

Fundação

As questões sociais sempre estiveram presente na vida de José Carvalho. "Ficava muito triste em ver meus negócios irem bem, tendo ao redor tanta miséria, colégios fracos e uma educação de péssima qualidade. O que adianta ter uma fábrica desse porte se em volta há um bolsão de pobreza e ignorância?", pensava.

Em 1975, nascia a Fundação José Carvalho (FJC). Sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado. A entidade foi criada com o objetivo de proporcionar educação, prestar assistência técnico-pedagógica e social às crianças e jovens carentes.

A ideia era levar projetos de educação em comunidades pobres, onde não tivesse acesso à educação. "Nunca paguei escola na minha vida. Estudei sempre de graça. Acho que a gente deve ficar muito grato àquilo que recebe. Sempre tive oportunidade de estudar nos melhores colégios e universidades do Brasil. Minha filosofia de vida é fazer por minha comunidade o que o país fez por mim", dizia.

Os primeiros projetos começaram tímidos no município de Pojuca, mas pela seriedade como eram trabalhados e pelo empenho e cobrança do seu fundador, foram ganhando corpo, atravessando limites territoriais e chegando a outros municípios.

José Carvalho buscava formas de tentar fazer dos projetos da Fundação autossustentáveis. Foi então, que surgiu a criação das fábricas de laticínio Tina & Rolf e do Parque Aquático.

Para garantir a sobrevivência financeira da FJC, ainda em 1975, no ato da inauguração da mesma, José Carvalho doou à Fundação a maioria das ações ordinárias que detinha da Ferbasa. Contrariando a regra geral de que as empresas doam às fundações parte do seu lucro anual, o empresário transformou a FJC em acionista majoritária da Companhia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, abrindo mão de grande parte dos seus bens.

Atualmente, a Fundação cumpre a missão, mantendo, diretamente, cinco escolas e um colégio técnico, beneficiando aproximadamente 5000 alunos. Pelo reconhecimento dos inestimáveis serviços prestados a Bahia, em 2000, o empresário ganhou o título de Educador do ano, concedido pela Academia Baiana de Educação.



Nota de Pesar

O governador Rui Costa lamentou a morte do empresário José Carvalho e por meio de nota disse: "Ele não era baiano, mas encontrou na Bahia uma terra acolhedora e cheia de oportunidades. Aqui fundou uma das maiores empresas do setor de mineração e metalurgia do País, a Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa). José Carvalho usou seu espírito empreendedor também para deixar um legado na área da educação em nosso estado. A Fundação criada por ele, no município de Pojuca, seguirá fazendo a diferença na vida dos cerca de cinco mil estudantes baianos beneficiados".

