Morre dona Arlette Magalhães, viúva do ex-senador ACM

Morreu na manhã deste sábado, 7, aos 86 anos, dona Arlette Maron de Magalhães. Ela é viúva do ex-senador Antônio Carlos Magalhães e avó do prefeito de Salvador ACM Neto. O sepultamento acontece na tarde deste sábado, 7, no cemitério Campo Santo, na Federação, no mausoléu da família.

Ela estava internada no Hospital Cardio Pulmonar, na avenida Garibaldi, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Dona Arlette, que nasceu em Itabuna em 1930, e ACM tiveram quatro filhos: Antonio Carlos Júnior (pai de ACM Neto), Teresa, Ana Lúcia (falecida em 1986) e Luís Eduardo (morto em 21 de abril de 1998) .

ACM Neto, que está presente na missa de despedida, lamentou a morte da avó: "É um momento de dor para toda a família e para aqueles que conviviam com dona Arlette. Perdi uma avó dedicada, uma amiga e grande conselheira".

O governador da Bahia, Rui Costa, também mostrou consternação pelo falecimento de dona Arlette por meio de uma rede social. "Meus sentimentos aos familiares e amigos da ex-primeira-dama do Estado", escreveu.

