Morre Dinha do Acarajé

A baiana de acarajé Dinha, 56 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira, 16, no Hospital Aliança. Ela estava internada há seis dias com dispnéia (falta de ar) e virose. Dinha recebeu alta médica na noite desta quinta-feira, 15, quando retornou para casa.

De acordo com Edvaldo da Cruz Junior, filho de Dinha, ao chegar em casa ela teve nova crise e voltou ao plantão de emergência do Hospital, onde teve uma parada cardio-respiratória e morreu à 1h50 da madrugada. A quituteira deixa três filhos: Eliana Cláudia, 38, Edvaldo, 37, e Elaine, 26.



A amiga da família, Taize Bacelar, informou que estão todos muito sensibilizados com a perda e, por isso, preferem não falar muito neste momento. "Ela era o alicerce da família e estão todos muito abalados", disse.

Dinha sofria de diabetes e hipertensão. O velório e enterro serão no Cemitério Jardim da Saudade. O velório terá início a partir das 11h30 desta sexta, e o sepultamento acontece às 17h, após a missã, marcada para 16h30, segundo a direção do cemitério.

O restaurante da baiana, Casa de Dinha, no Rio Vermelho, não funcionará nesta sexta, de acordo com uma placa que foi colocada na porta do estabelecimento. O aviso também informa o local e horário do enterro. O restaurante foi fundado em 1998.

Lindinalva de Assis, que ganhou o apelido de Dinha, faria aniversário no próximo dia 20. Ela era uma das baianas mais famosas de Salvador.

