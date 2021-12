Morre deficiente baleado em ação da PM na Fazenda Grande II

Morreu na noite de domingo, 1º, o jovem Luís Vagner dos Santos Anunciação, de 29 anos, baleado durante uma ação policial na Boca da Mata, localidade da Fazenda Grande II, no dia 27 de janeiro.

A vítima, que possuía deficiência mental, estava internada no Hospital ProHope (antigo Jaar Andrade), em Cajazeiras. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal na madrugada desta segunda, 2, mas ainda não foi liberado, segundo informações de familiares. Entretanto, o sepultamento foi marcado para as 11h desta terça-feira, 3, no cemitério Bosque da Paz.

Luís Vagner estava perto de casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo após uma troca de tiros entre policiais e criminosos.

Na época, a Polícia Militar (PM) informou que uma guarnição da Rondesp Central realizava rondas pela região quando flagrou quatro homens em um veículo roubado e iniciaram uma perseguição, com troca de tiros. "Na fuga, os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram", explicou em umcomunicado.

Um inquérito foi instaurado pela Corregedoria da PM um dia após o fato. Em nota enviada ao Portal A TARDE nesta segunda, a polícia lamentou a morte do jovem e ressaltou que "todas as medidas necessárias serão adotadas".

O policial que atirou contra Luís Vagner continua afastado de suas funções e as investigações estão em fase de conclusão. "A PM esclarece ainda que, dos policiais envolvidos na ação, após investigação e identificação, apenas o autor do disparo foi afastado e encontra-se submetido a acompanhamento psicológico", completou a nota.

