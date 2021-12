Morre cobrador queimado em atentado a ônibus na Ribeira

O cobrador Everaldo de Oliveira Silva, 62 anos, que foi queimado em um atentado contra um ônibus na Ribeira, morreu neste domingo, 19, no Hospital Teresa de Lisieux

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Euvaldo Souza, e funcionários da empresa Praia Grande, onde Everaldo trabalhava, confirmaram a morte do profissional, mas não tinham informações sobre o sepultamento do seu corpo.

O cobrador trabalhava em um veículo da Praia Grande na Ribeira, no dia 3 de abril, quando o veículo foi invadido por pessoas vestidas com blusa com a foto de Fabiano Souza, que foi sequestrado de dentro da sua casa e morto no dia anterior.

O grupo ordenou a saída dos passageiros, mas atearam fogo no ônibus antes do cobrador deixar o veículo. Everaldo ficou gravemente ferido e foi levado para o HGE, onde acabou morrendo.

Após o crime, rodoviários interromperam a circulação de ônibus na Ribeira, que foi normalizada após negociação com a polícia para reforçar o policiamento no bairro.

Não há informações se os rodoviários farão novas manifestações por conta da morte do colega.

adblock ativo