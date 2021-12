Morre camareira queimada com ácido por colega de hotel

Morreu na tarde desta quinta-feira, 6, a camareira Vera Lúcia da Paixão, de 38 anos, que foi queimada por uma colega de trabalho em um hotel de Praia do Forte. A vítima estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE) desde o dia 11 de julho.

A informação sobre a morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta sexta, 7. O caso ocorreu quando Vera Lúcia estava no ônibus do hotel e foi atacada por Adriana Gonçalves Mota, de 33 anos. A acusada derramou um pote de Vulcão Negro (mistura de ácidos usada para desentupir pia e vaso) na colega.

Na época do crime, a delegada Maria Daniele Monteiro, titular da 26ª Delegacia de Abrantes, afirmou que as duas "tiveram uma briga boba há 15 dias e acabaram nas vias de fato (agressão física)". Isso motivou Adriana a se vingar da discussão. Os ácidos atingiram outras quatro pessoas que estavam sentadas ao lado de Vera, que teve 35% do corpo queimado, principalmente a parte da frente, incluindo o rosto.

Com a morte de Vera Lúcia, Adriana - que permanece presa no Conjunto Penal Feminino - possivelmente reponderá pelo crime de homicídio. Segundo a delegada, isto vai depender de como o Ministério Público, que é titular da ação penal, vai proceder em relação ao caso.

Ácido destruiu a bermuda de uma das vítimas (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

