Morre Cacik Jonne, ex-guitarrista do Chiclete com Banana

O ex-guitarrista da banda Chiclete com Banana, Cacik Jonne, morreu por volta das 6h desta sexta-feira, 26, em sua casa, em Salvador. Aos 54 anos, Índio, como era conhecido, teve falência múltipla de órgãos. O enterro ocorre neste sábado, 27, às 11h, no cemitério Campo Santo, a Federação.

O músico tocou por duas décadas na banda e se afastou em 2001, após ser diagnosticado com a doença degenerativa ataxia cerebelar, que pode causar perda dos movimentos das mãos, dos olhos, e outros sintomas ligados ao cerebelo e suas conexões.

A banda Chiclete com Banana se manifestou através das redes sociais. Na publicação, a banda diz que o músico esteve no Chiclete por muitos anos levando sua habilidade como guitarrista. “Contribuiu muito com todo nosso trabalho e só nos deixou por imposição da vida”, completaram.

adblock ativo