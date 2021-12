Morre avó de empresária que foi esfaqueada pelo tio

A avó das irmãs Luciana Augusta Teixeira Lustosa Machado, 34, e Sílvia Augusta Teixeira Lustosa, 31, beneficiária da pensão que motivou a briga em que o tio, Marco Antônio, matou Luciana, em Vilas do Atlântico, no último dia (1º), morreu no sábado, 6. Mariá Teixeira dos Santos, de 78 anos, sofria de câncer no pulmão.

A informação foi confirmada pelo delegado Joelson dos Santos Reis, que investiga o crime. A disputa pela administração da pensão da idosa, que lutava contra câncer, é o principal motivo do ataque. O valor mensal era de R$ 14 mil.

Marco Antônio foi preso em flagrante e já teve sua prisão preventiva decretada. Ele continua internado no Hospital Salvador e o estado de saúde dele é desconhecido.

De acordo com o delegado, as investigações continuam e o inquérito do caso deverá ser concluído até o dia 20.

