Morre, aos 99, o veterano baiano da 2ª guerra mundial, Gilberto Teixeira

Faleceu na a noite da segunda-feira, 6, aos 99 anos, o soldado baiano Gilberto Teixeira de Araújo. Veterano da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Gilberto é o mais antigo dos ex-combatentes em Salvador, sendo detentor da Medalha de Sangue do Brasil pelo ferimento na Batalha de Montese, travada ao final da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945).

Segundo informações da FEB, Gilberto nasceu em 28 de agosto de 1920, no município baiano de Alagoinhas. Ele seguiu para a Itália como atirador de metralhadora do 11º Regimento de Infantaria (11º RI) no ano de 1944 e além da Batalha de Montese, participou também dos combates da Tomada de Monte Castello (22 de fevereiro), dentre outras.

Em maio de 1945, Gilberto comemorou o primeiro Dia da Vitória, após as tropas aliadas terem vencido o nazifascismo. Internado há um ano, o baiano faleceu no Hospital Geral de Salvador (Hospital do Exército) devido ao estado de saúde já debilitado. O ex-combatente deixa esposa e amigos.

“Ferido física e emocionalmente durante os confrontos daquela época e ao longo da sua história, Sr Gilberto foi um herói sobrevivente, com memórias vivas do tempo em que o barulho das granadas e dos rojões ecoava a esperança dos guerreiros pela paz”, afirma a FEB, em nota.

