Morre aos 98 anos, o professor e médico dermatologista, Newton Guimarães

Foi sepultado na manhã desta terça-feira, 13, o professor e médico dermatologista, Newton Guimarães, que morreu aos 98 anos. Durante sua carreira, lecionou por mais de quatro décadas na Faculdade de Medicina da UFBA e também atuou como docente na Escola Bahiana de Medicina. O médico liderou a criação do Instituto de Dermatologia e Alergia da Bahia (IDAB) - atualmente em atividade desde a sua fundação em 1967 -, e foi introdutor do estudo e da prática que colaborou para a Alergologia ser uma especialidade autônoma, hoje denominada de Alergia e Imunologia.

No sepultamento do médico dermatologista e professor, o conselheiro Jorge Cerqueira, decano do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, representou o Cremeb na cerimônia de despedida. “Dr. Newton foi um grande dermatologista e professor. Embora estivesse com 98 anos, aposentado da Universidade há quase três décadas, continuou atuando e transmitindo os seus conhecimentos para os mais novos, além de participar da vida associativa, a exemplo da última eleição do Cremeb”, comentou o conselheiro.

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia lamentou a morte do médico. "É com enorme pesar que o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) foi noticiado sobre o falecimento do Newton Guimarães, aos 98 anos, nesta segunda-feira (12). Aos familiares, amigos e funcionários de Dr. Newton, o Cremeb presta a sua solidariedade e emite os mais sinceros pêsames."

adblock ativo