Morre aos 96 anos o conselheiro do TCE José Medrado

Faleceu aos 96 anos, nesta segunda-feira, às 10 horas, no Hospital Aliança, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE) José Medrado.

Filho de Alta Rosa de Moura Medrado e Mizael Vaz Santos, nascido no Município de Santa Terezinha, Bahia, onde iniciou a vida empresarial e pública. Foi levado à política pelo seu tio e sogro Elísio Medrado, elegendo-se prefeito de Santa Teresinha para o período de 1948 a 1951. Posteriormente se candidatou a Deputado Estadual e foi eleito e reeleito por quatro legislaturas, acumulando temporariamente a política e a atividade empresarial, como vice-presidente da Baveima e diretor da Federação das Indústrias da Bahia – Fieb.

Como deputado, exerceu a presidência de várias comissões do legislativo e também a primeira secretaria da Câmara. Licenciou-se em 1963 para ser Secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo Lomanto Júnior, mas em 1964 retornou à Assembleia para ser líder do governo e secretário-geral da Arena. Em maio de 1966 sofreu um atentado que

o fez deixar a política, mas não a vida pública. Foi nomeado em 1967 Ministro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia,

pelo então governado Luiz Viana Filho.

No Tribunal de Contas exerceu a presidência de todas as câmaras e a vice-presidência e presidência da casa. Após a sua aposentadoria do Tribunal de Contas, foi convidado pelo governador Nilo Coelho para ocupar uma Diretoria do Banco do Estado da Bahia - Baneb. Fundou, no município de Elísio Medrado, o Instituto Conselheiro Medrado - IOM, entidade sem fins lucrativos,

destinada a promover a cultura e educação, na região. Autor de um livro de memórias, publicado em 1980, foi eleito membro da Santa Casa de Misericórdia.

José Medrado deixa a viúva Eda Galvão Espinheira Medrado Santos e dois filhos, Carlos Alberto Medrado e Aloísio Medrado, filhos da sua primeira esposa, Carmen de Souza Medrado, dois netos, Carlos Alberto Filho e José Luiz e uma bisneta, Lara Gordilho Medrado.

O sepultamento será realizado, no cemitério do Campo Santo, às 16h30 desta segunda-feira.

