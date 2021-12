Morre, aos 96 anos, fotógrafo baiano Gervásio Baptista

O fotógrafo baiano Gervásio Baptista morreu nesta sexta-feira, 5, aos 96 anos. A informação foi confirmada pelo filho Júlio Baptista. Ícone do fotojornalismo brasileiro, Gervásio captou com suas lentes a famosa foto de Juscelino Kubitschek acenando com a cartola para o povo na inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960.

>> Histórias do Brasil e do mundo no click do fotógrafo dos presidentes da Nação

>>Confira alguns de seus cliques

Conhecido como o “fotógrafo dos presidentes”, Gervásio começou sua carreira aos 12 anos fotografando como assistente no jornal O Estado da Bahia. Aos 27 anos quando se destacava pelo trabalho realizado no Diário de Notícias de Salvador, foi convidado por Assis Chateaubriand para integrar a equipe da revista O Cruzeiro, e se mudou para o Rio de Janeiro.

Passou também pela revista Manchete, registrando a construição de Brasília. É de sua autoria a conhecida foto de Juscelino Kubitschek acenando com a cartola para o povo, que estampou a capa da Manchete sobre a inauguração de capital e tomou o mundo.

Até 2015, aos 92 anos, Gervásio atuou no Supreto Tribunal Federal (STF), contratado pela empresa Partners Comunicação Integrada. Em 2018, o fotógrafo foi homenageado pela Associação Baiana de Imprensa (ABI) com a Medalha do Mérito Jornalístico.

A família aguarda a chegada da filha de Gervásio, Selma Baptista, que estava em Madri, para definir detalhes sobre o velório. A cerimônia deve ocorrer na capital federal, no Cemitério Campo da Esperança. Em seguida, o corpo será cremado e as cinzas serão levadas ao Rio de Janeiro para serem espalhadas na Baía de Guanabara.

adblock ativo