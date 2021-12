Morre aos 87 anos Babalorixá e fundador do Olodum Martins Lopes Santos

Morreu no início da tarde desta quarta-feira, 10, aos 87 anos, o Babalorixá e um dos fundadores do Olodum, Martins Lopes Santos. Ele estava internado no Hospital Roberto Santos, em Salvador, e acabou morrendo em consequência de insuficiência renal.

De acordo com a produtora da banda Olodum, Rita Castro, a morte do Babalorixá pegou todos de surpresa "Não sabíamos que ele estava internado". Rita lamenta a morte do conselheiro do bloco "Ele era uma pessoa muito boa. Em 11 de abril de 1979 abriu as portas da própria casa porque sentiu a necessidade de acolher os jovens e ajuda-los a fundar o bloco", concluiu a produtora.

O enterro de Martins Lopes acontecerá nesta quinta-feira, 11, as 15h no Cemitério Quinta dos Lázaros, no bairro Baixa de Quintas, na capital.

adblock ativo