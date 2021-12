Morre, aos 85 anos, José Bahia ex-diretor do Hospital Martagão Gesteira

Morreu na noite deste domingo, 9, José Raymundo Bahia, ex-diretor do Hospital Martagão Gesteira. Dr. Bahia estava no Hospital São Rafael e foi a óbito, aos 85 anos, após complicações médicas decorrentes de um súbito processo infeccioso. O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira, 10, às 17h, no cemitério Jardim da Saudade, situado no bairro de Brotas, em Salvador. Dr. Bahia deixou esposa e quatro filhos.

José Bahia atuou como médico cirurgião pediátrico por mais de 50 anos e formou-se pela Escola Bahiana de Medicina. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica e dirigiu o Hospital Martagão Gesteira. Dr. Bahia era conselheiro da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, instituição mantenedora do Martagão e presidente da Academia Nacional de Cirurgia Pediátrica (Ancipe). Ele realizava consultas em clínicas e unidades de saúde em Santo Amaro (a 81 quilômetros de Salvador).

Dr. Bahia assumiu a liderança do Hospital Martagão Gesteira em 1990, quando também traçou o plano de reabertura da instituição. Naquela época, o Martagão tinha rompido o funcionamento em decorrência de uma crise financeira. Ele acompanhou de perto a luta de dois ícones da filantropia baiana: seu tio Álvaro Pontes Bahia, fundador do Martagão Gesteira e sua prima, Irmã Dulce.

"Ele foi um grande nome da cirurgia pediátrica, tendo formado inúmeros e verdadeiros discípulos e admiradores. Além de ter sido um mestre em fazer amigos, sempre solidário e de bom coração, acolhendo a todos que o procuravam, com alegria, competência e dedicação. Sem dúvida é uma grande perda para todos nós", lamenta Rosina Pontes, prima de Dr. Bahia e presidente de honra do Martagão Gesteira.

