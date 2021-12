Morre aos 81 anos a historiadora Consuelo Pondé

Morreu, na manhã desta quinta-feira, 14, aos 81 anos, a historiadora e presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Consuelo Pondé de Sena. Ela estava internada no Hospital Português, na capital baiana, desde o último dia 3, devido a complicações cardiopulmonares.

De acordo com o filho dela, Eduardo Pondé de Sena, Consuelo chegou a ser entubada, mas não resistiu e faleceu por volta das 8h.

O corpo da historiadora será velado durante a tarde, a partir das 14h, no próprio instituto. A cremação será na manhã desta sexta-feira, 15, às 11h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.



Além de Eduardo (psiquiatra), Consuelo deixa outros três filhos - Maíra Pondé de Sena (psicóloga) e Maria Luíza Pondé de Sena (assistente social), Maurício Pondé de Sena (administrador) -, quatro netos (Fernanda, Pedro, Carolina e Mariana) e dois bisnetos (Lucas e Mateus).

Memória

Nascida em Salvador, no dia 19 de janeiro de 1934, Consuelo Pondé possuía um vasto currículo nas áreas de história, geografia, sociologia e antropologia, tornando-se referência no estado.

Exerceu o cargo de diretora do Centro de Estudos Baianos da Ufba, Associação Baiana de Imprensa, Casa de Ruy Barbosa, Arquivo Público do Estado da Bahia, além de ter sido chefe do Departamento de Antropologia e Etnologia da FFCH da Ufba e conselheira do Conselho Permanente da Mulher Executiva da Associação Comercial, da Associação Comercial e do Conselho Consultivo da Associação Bahiana de Imprensa.

Por muitos anos, foi articulista do Jornal A TARDE, onde escrevia nas páginas de Opinião.

Também publicou uma série de livros, entre eles "Portugueses e africanos em Inhambupe", "Introdução ao estudo de uma comunidade do agreste baiano: Itapicuru", "A imprensa revolucionária na Independência" e "Os Dantas de Itapicuru".

No IGHB, estava em seu quinto mandato como presidente.

