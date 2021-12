Morre, aos 77 anos, o publicitário Fernando Carvalho

Morreu na noite de ontem, aos 77 anos, o publicitário Fernando Carvalho, sócio fundador da agência Morya e ex-prefeito de Maracás, cidade a 214km de Salvador. Ele estava internado há 60 dias no Hospital Aliança. O sepultamento será nesta segunda-feira, 4, às 15h, no Jardim da Saudade, em Brotas. Antes, às 14h, haverá uma missa.

A notícia repercutiu ontem nas redes sociais. "Fernando se foi, hoje. Sua Agência já não se chama Publivendas - agora é Morya. Mas o amigo é o mesmo, de 50 anos atrás. Obrigado, Fernando Carvalho, por toda a força e pelos conselhos que me deu", postou o publicitário Rodrigo A. de Sá Menezes em sua página no Facebook.

Carvalho nasceu em Santo Amaro da Purificação, em 1938, e veio morar em Salvador ainda jovem, onde começou a trabalhar como corretor de imóveis e mais tarde incorporador. Mas foi na publicidade que ganhou projeção. Há mais de 40 anos no ramo, Carvalho foi o primeiro presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia. Em 1984, recebeu o prêmio de publicitário do ano.

Além de rica trajetória na área, ele foi prefeito de Maracás em duas oportunidades: 1996 e 2000. Na época, recebeu o prêmio Sebrae Nacional com o título de Prefeito Empreendedor. Ele deixa a esposa Adailda Carvalho e os dois filhos, Claudio e Fernando Carvalho Filho.

Morya

A Morya, agência da qual Carvalho era sócio, foi criada em 1956 com o nome de Publivendas, a mais antiga agência de capital nacional do Brasil. Ele é pai de Claudio Carvalho, atual presidente da empresa. Com quase 59 anos de mercado, a agência passou a se chamar Morya em 2004, inspirada em El Morya, mestre indiano que trabalha a comunicação, transformação e força.

Hoje está presente em 10 estados, sob a liderança dos sóciosCláudio Carvalho e Gustavo Queiroz e do Grupo ABC, liderado pelos publicitários baianos Nizan Guanaes e João Augusto "Guga" Valente. Em dezembro a Morya inaugurou sua nova sede, em Salvador, na Bahia Marina, projeto do arquiteto baiano David Bastos.

