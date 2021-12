Morre aos 68 anos o comentarista esportivo Antonio Vieira

O comentarista esportivo Antônio Vieira morreu aos 68 anos, na manhã desta segunda-feira, 20, em sua residência, em Salvador. Reconhecido por seu trabalho no rádio, Vieira, durante mais de 15 anos fez parte da equipe da Rádio Sociedade AM, onde trabalhava atualmente. Ele passou a ser comentarista da Sociedade, após a morte de Armando Oliveira.

Vieira havia comentado o jogo entre Bahia e Juazeirense, no domingo, 19, e em seguida foi para casa, onde faleceu. "Vieira comentou o jogo do Bahia. Em casa sentou no sofá da sala como se quisesse ver televisão. A esposa foi dormir e quando acordou, o encontrou sentado do mesmo jeito que havia deixado, por volta das 7h30. Quando chamou, percebeu que ele já estava morto, declarou o radialista e colega de rádio Toninho Maravilha.

O laudo ainda é aguardado para informar as causas da morte. Segundo Toninho, o comentarista tinha problemas cardíacos e respiratórios.

Sobre o cotidiano no trabalho, Toninho afirma que era "maravilhoso". "Era um convívio maravilhoso, ele ajudava muito, aconselhava muito. Um comentarista muito centrado e tranquilo. Trabalhava muito bem em equipe. Para nós aqui era uma família", afirma o radialista.

De acordo com Toninho, o corpo do comentarista esportivo será cremado nesta terça, 21, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, às 10h. Vieira deixa esposa e dois filhos.

