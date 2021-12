Morre aos 65 anos, o jornalista baiano Luis Augusto Gomes

Morreu na madrugada deste domingo, 23, o jornalista Luís Augusto de Almeida Gomes, 65, em decorrência de um câncer.

Na área pública, Luis Augusto trabalhou nos jornais da Tribuna da Bahia, Jornal da Bahia e A Tarde. Ele atuou como redator da Secretaria de Comunicação Social e como chefe da Redação da Secretaria Extraordinária de Informação e Divulgação da prefeitura de Salvador na gestão de Mário Kertész. Também foi coordenador de Jornalismo da Secretaria de Comunicação do Estado no governo Waldir Pires.

O sepultamento do jornalista será neste domingo, 23, às 16h45, no cemitério Bosque da Paz.

Para Luís Augusto o jornalismo não era uma profissão, mas sim, um estado de espírito. Em entrevista ao portal A TARDE, a filha do jornalista, Aura Henrique, relembrou um dos momentos especiais da carreira do seu pai. "Ele, quando em A Tarde, foi o jornalista responsável por dar o furo de reportagem sobre a morte de lady Diana no Brasil inteiro. Nenhum outro impresso brasileiro deu, só o A Tarde e ele era o plantonista naquela madrugada."

adblock ativo