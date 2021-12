Morre, aos 57 anos, o jornalista Hamilton Vieira

O jornalista Hamilton de Jesus Vieira, 57 anos, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 13, no Hospital Aristides Maltez, onde estava internado há 17 dias com agravamento do quadro de leucemia. Hamilton, que trabalhou muitos anos em A TARDE, no Caderno 2, será sepultado às 15 horas, no Cemitério do Campo Santo, em Salvador.

O jornalista João Saldanha frisa que Hamilton foi um dos pioneiros na defesa da cultura afrodescendente. "Ele deu muita força aos blocos afro, valorizou a festa da Bênção no Pelourinho. Combatia preconceitos", frisou, emocionado.

O diretor teatral Duzinho Nery, residente em Lauro de Feitas, realça a dedicação de Hamilton: "mesmo doente, ele fazia questão de trabalhar. Gostava do que fazia. É uma perda muito grande".

Trajetória - Hamilton graduou-se pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Facom-UFBA), em 1982. Especializou-se em educação e desigualdades raciais pelo Ceafro, instituição do Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao) da Ufba.

Trabalhou nas redações dos jornais A TARDE, Tribuna da Bahia e Correio da Bahia, nos cadernos de Cultura. Desde 2007 atuava como coordenador do Centro de Cultura de Lauro de Freitas, órgão da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), pertencente à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia (Secult).

Espiritualista - Hamilton se definia como uma pessoa espiritualista, como ficou evidente em um texto publicado por ele: "Sou uma pessoa espiritualista. Tudo que faço para mim é uma missão. Optei por estudar jornalismo por acreditar que poderia denunciar situações injustas e contribuir para acabar com o processo de exclusão e marginalização dos negros na imprensa e outros grupos marginalizados como homossexuais e mulheres. Até os anos de 1970, os negros, em geral, apareciam mais nas páginas dos jornais e noticiários televisivos como marginais. Felizmente isso é coisa do passado. Acredito também na educação e na cultura como elementos de transformação das sociedades. Um povo que tem acesso à educação e à cultura tem elementos para ser mais sensível e humanizado", escreveu ele, refletindo sobre sua vida.

