Morre, aos 100 anos, o Monsenhor Gaspar Sadoc

Morreu na noite desta quinta-feira, 22, o Monsenhor Gaspar Sadoc da Natividade. Ele estava em casa, na Vitória, em Salvador, quando se sentiu mal. Sadoc chegou a ser atendido por uma equipe médica, mas não resistiu.

O velório será na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, nesta sexta-feira, 23, a partir das 8h. Às 15h será celebrada a santa Missa e, em seguida, o sepultamento.

Em nota, o governador da Bahia Rui Costa lamentou a morte do religioso. "Monsenhor faz parte da cultura de nosso estado, soube levar aos fiéis a importância do respeito à religião do outro. Sua sabedoria, em 100 anos de vida, muito nos ensinou. Gaspar Sadoc deixará saudades", afirmou Rui.

A Arquidiocese de Salvador pediu "a todos os seus filhos e filhas que elevem preces a Deus pelo descanso eterno deste "amigo de Deus".

Monsenhor Gaspar Sadoc completou 100 anos em 20 de março de 2016. Na ocasição, foi celebrada uma missa na paróquia Nossa Senhora da Vitória, no bairro da Graça, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Vida religiosa

A formação religiosa do sacerdote nascido em Santo Amaro da Purificação começou no Seminário de Santa Tereza [atual Museu de Arte Sacra], quando ainda tinha 12 anos. Depois de ordenado, em 1941, foi o primeiro vigário da Paróquia de São Cosme e São Damião, no bairro da Liberdade.

A partir de 1951, atuou na paróquia de Cristo Rei e São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, onde foi um dos responsáveis pela construção do templo, e, por fim, foi para a Paróquia de Nossa Senhora da Vitória, onde atuou de 1968 até 2002 e tem o título de pároco emérito.

Foi lá que o padre Sadoc ampliou e consolidou o trabalho social com a instalação do Centro Médico-Odontológico Esmeralda da Natividade [em homenagem à sua mãe], a criação da Feira da Fraternidade, da Creche-escola Nossa Senhora da Vitória e também da Casa dos Padres, para amparar sacerdotes enfermos.

