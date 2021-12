Morre Álvaro Lemos, ex-presidente da Associação Comercial

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 3, aos 79 anos, o engenheiro Álvaro Conde Lemos Filho, que foi presidente da Associação Comercial do Estado da Bahia e também atuou como provedor da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em duas gestões.

Álvaro estava internado no Hospital Santa Izabel, com complicações pulmonares. O sepultamento será realizado às 17h desta segunda, no cemitério do Campo Santo, após a realização de uma missa, marcada para as 15h, no mesmo local.

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia, Álvaro Lemos foi presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil da Bahia e fundador da Construtora Civil.

Em Salvador, estacou-se como um grande empreendedor, participando de diversas campanhas a favor do desenvolvimento da capital baiana e de todo o Estado.

A Associação Comercial e a Santa Casa enviaram comunicados lamentando a morte de Álvaro Lemos. A Construtora Empreend, da qual era sócio, foi responsável pela construção de um dos prédios do Jornal A TARDE.

