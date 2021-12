Morre agente de endemias socorrida por secretário de Saúde

A agente de endemias Iara Frazão morreu nesta quarta-feira, 15, em decorrência de complicações de uma parada cardíaca. Ela, que é natural da cidade de Ribeira do Pombal (a 289 km de Salvador), sofreu um infarto nesta terça, 14, durante uma reunião com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A vítima foi socorrida no local pelo secretário, que é médico cardiologista. Ele tentou reanimá-la durante 30 minutos, até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deu continuidade ao socorro. A agente, em seguida, foi levada para o Hospital Ana Nery.

Em nota, o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate as Endemias da Bahia (Sindacs-BA) confirmou a morte e lamentou a perda: "Essa entidade quer desejar nossos sinceros e profundos sentimentos de pêsames a toda família que passa por esse momento de dor, nessa fatalidade".

A Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia (AASA) também lamentou a morte da agente: "Que Deus dê força aos familiares e amigos nesse momento difícil. A AASA/BA se solidariza nesse momento de tristeza".

