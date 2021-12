Morre Adhemar Bento Gomes, ex-presidente do TCE-BA

Morreu nesta quarta-feira, 12, o conselheiro aposentado e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) Adhemar Martins Bento Gomes, aos 86 anos, no Hospital Aliança. A cerimônia de sepultamento ocorre nesta quinta-feira, 13, no Cemitério Jardim da Saudade.

Adhemar integrou os quadros da Corte de Contas da Bahia durante 21 anos, sendo empossado como conselheiro em 1981. Durante este período ele foi presidente por quatro vezes por dois anos consecutivos em cada mandato, em 1984/1985, 1994/1995, 2000/2001 e 2002/2003, aposentando-se em 18 de setembro de 2002.

Além de ocupar funções no serviço público por 47 anos, Adhemar foi professor de Ciência Política da Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador. Graduou-se em Direito, com pós-graduação em Administração Pública. O conselheiro iniciou no serviço público no ano de 1961 e atuou como delegado titular da Delegacia de Menores. Também coordenou a Reforma Administrativa da Secretaria da Segurança Pública.

