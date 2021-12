Morre a décima vítima do vírus da gripe em Salvador

A morte de uma criança de dois anos foi confirmada como o décimo caso de óbito pelo vírus da gripe em Salvador, no ano de 2019.

A criança, que residia no bairro de Pau da Lima, morreu no dia 24 de maio e teve a confirmação laboratorial positiva para influenza B nesta quinta-feira, 30. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), dos dez casos de óbito confirmados, oito foram apenas no mês de maio.

Vacinação

A partir de segunda-feira, 3, as 128 salas de imunização da rede municipal disponibilizarão as doses da vacina contra a gripe tanto ao grupo prioritário quanto para a população em geral, das 8h às 17h. De acordo com orientação do Ministério da Saúde, essa nova fase da estratégia seguirá até 14 de junho.

Iniciada em 10 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe imunizou até o momento cerca de 583 mil cidade crianças de 06 meses a menores de 06 anos (5 anos 11 meses e 29 dias), idosos à partir de 60 anos, gestantes, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, professores e militares residentes em Salvador, número que equivale a 81% de cobertura, abaixo da meta esperada pela gestão que era proteger pelo menos 90% da população alvo.

