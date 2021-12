Morre a 5ª vítima de chacina por vingança em Marechal Rondon

Quatro pessoas morreram em uma chacina promovida por traficantes na noite desta quarta-feira, 15, por volta de 20h31, num terreiro de candomblé no bairro de Marechal Rondon. A quinta vítima não resistiu e também morreu na manhã desta quinta-feira, 15, no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime foi cometido por comparsas de dois homens que foram presos dentro da casa, após uma perseguição feita pela Polícia Militar (PM).

Eles fazem parte do grupo criminoso comandado pelo traficante conhecido como Índio. Após a prisão dos dois, os outros integrantes da quadrilha foram até o terreiro e atiraram contra as vítimas, ateando fogo no local em seguida.

As vítimas fatais foram Maria da Paixão Pereira, de 65 anos, Jandaíra Pereira dos Santos, de 28, Jackson Pereira dos Santos, de 26, Antônio Cláudio dos Santos Reis, de 39 anos, que morreu no hospital, e uma mulher ainda não identificada, cujo corpo estava carbonizado.

Os acusados da chacina ainda não foram identificados nem capturados pela polícia. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador.

