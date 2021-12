Morar sozinho exige cautela e preparo financeiro

>> Sobe em 20% o número de lares com apenas um morador

Andar sem roupa pela casa, ir ao banheiro de porta aberta, largar roupas espalhadas no chão, beber água no gargalo e deixar pilhas de pratos sujos acumulados na pia. Tudo isso sem ouvir reclamação. Por melhor que seja a relação entre pais e filhos, essa liberdade faz com que chegue uma hora na vida na qual muita gente sente a necessidade de morar sozinho.

É como cortar o cordão umbilical e assumir as rédeas da própria vida. De um dia para outro passa-se a ter mais obrigações, mas é preciso atenção para que a independência não se torne uma experiência amarga. “O ideal é guardar dinheiro e se preparar para esse momento quando ainda se mora com os pais”, aconselha o consultor de finanças e carreiras, Emídio Palmeira.

No caso do administrador de empresas Bruno Matos, 29 anos, a saída da casa dos pais veio assim que sentiu necessidade de ter seu próprio espaço. Juntou dinheiro durante cinco anos e há nove meses pôde dar entrada no próprio apartamento.

“Aprendi que nada é de graça. Mercado, condomínio, faxineira e até minha TV a cabo. Eram gastos que antes eu ignorava até que vieram para a minha rotina”, diz, após confessar que comprar alimentos não é sua especialidade. Na geladeira, o único item que nunca falta é a cerveja.

