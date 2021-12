Moradores voltam a protestar na Sete Portas após ônibus ser incendiado

Moradores da região da Sete Portas protestam pedindo mais segurança na manhã desta terça-feira, 2. Na noite desta segunda-feira, 1º, um ônibus do Consórcio Integra foi incendiado durante uma manifestação nas proximidades da antiga rodoviária de Salvador. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o protesto teve início por volta das 11h. No local, há viaturas da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e cerca de 50 pessoas protestando contra as ações da polícia, que são consideradas truculentas pela comunidade de Pela Porco.

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para controlar as chamas, que consumiram o coletivo. Apesar da ação criminosa, ninguém ficou ferido. O incêndio no ônibus teria sido motivado após a prisão de dois homens.

