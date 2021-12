Moradores voltam a protestar e fechar a BA-526

Após quatro horas de protesto, moradores do condomínio Bosque das Bromélias liberaram ambos os sentidos da BA-526 na altura do km 19 da Estrada do CIA/Aeroporto. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o protesto terminou por volta das 15h45 desta quarta-feira, 21, e já não causa mais reflexos no trânsito, que segue sem congestionamento na região.

A manifestação foi contra ação da policial no condomínio, informou a PRE. Uma guarnição da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão), além de equipes da PRE e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os moradores atearam fogo em pneus e sacos de lixo para bloquear a pista, mas as chamas logo foram debeladas.

A Concessionária Bahia Norte informa que recebeu uma denúncia através do canal de atendimento 0800 600 0093 de que populares estariam arremessando pedras nos veículos, no km 20 da via, em frente ao condomínio. Entreteanto, de acordo com a Stelecom, até as 15h30 ninguém havia sido preso e o órgão não registrou nenhum tipo de violência durante a manifestação.



Manisfestação na noite de terça

Na noite desta terça-feira, 20, os moradores da região também fecharam os dois sentidos da pista em protesto. Em nota, a assessoria da PM informou que o ato foi motivado pela prisão de um jovem de prenome Igor, autuado em posse de cocaína e maconha. Segundo o órgão de comunicação ninguém ficou ferido na ação policial. Contudo, uma fonte informou à reportagem de A TARDE que os PMs atiraram contra a população e balearam uma criança de seis anos. Esta informação não foi confirmada.

adblock ativo