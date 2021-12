Moradores têm dia de oferta de serviços no CSU de Narandiba

Moradora do bairro de Narandiba, a dona de casa Patrícia Cruz convive com a infestação de ratos na rua 3ª Travessa Santa Bárbara. Para evitar a presença de roedores, os vizinhos dela utilizam o veneno conhecido como chumbinho.

No entanto, Patrícia aprendeu, nesta quarta-feira, 14, durante ação realizada no Centro Social Urbano (CSU) de Narandiba, em parceria com a Casa da Cidadania, que o combate a ratos deve ser feito com a substância isca de parafina.

Comemoração

O evento marcou o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorado no domingo passado.

Além de outros serviços, a atividade contou também com orientação à população, que recebeu informações por agentes de saúde do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Segundo a coordenadora do CSU, Cláudia Rejane, o objetivo da ação é unir forças para levar um bom serviço às comunidades de Narandiba e adjacências.

“Mesmo o centro pertencendo à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), fazemos parcerias com instituições privadas de saúde e com órgãos da prefeitura”, disse Cláudia sobre as ações diárias realizadas pelo CSU.

O visitante do CSU também teve a oportunidade de resolver problemas de conciliação com a Justiça, atualizar o cadastro do programa Bolsa Família e realizar testes de glicemia e medição da pressão arterial.

O CSU é aberto à população. Para conhecer os serviços disponibilizados pela instituição, basta ligar para o telefone: 3116-9076.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

