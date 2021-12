Moradores têm boa expectativa em relação à descentralização

A possibilidade de resolver alguns problemas sem precisar se deslocar até o Centro da cidade tem animado os moradores dos bairros escolhidos para ser sede das primeiras quatro subprefeituras de Salvador.

Em Itapuã, a notícia foi bem recebida pelo auxiliar de pedreiro José Dias da Silva, de 53 anos, que há dois meses tenta encontrar tempo para ir até a Praça da Sé resolver pendências no carnê do IPTU. Segundo ele, por conta do trabalho, a ida tem sido sucessivamente adiada.

"Das próximas vezes que precisar, já sei onde ir. Vai facilitar bastante a vida dos moradores aqui do bairro. Como a prefeitura é distante, às vezes a gente perde um dia inteiro para resolver uma coisa simples", diz José Dias.

A vendedora Jane Santos, 35, que reside no bairro da Pituba, também aprovou a novidade: "Não tem prefeitura-bairro aqui, mas prefiro ir a Itapuã com mais facilidade, é mais próximo e fácil de estacionar. Espero que todos os grandes bairros sejam contemplados".

Na opinião do empresário Marcos Ferreira, 44, que mora há 20 anos no Campo Grande, com a implantação das subprefeituras, os bairros ganharão maior atenção das autoridades e dos órgãos municipais.

Rotina ruim - "O Centro Histórico está mal. Ver lixo nas ruas, mendigos e até ladrões já faz parte da rotina de quem transita por lá. Agora, teremos um local próximo para reclamar e cobrar uma atuação mais efetiva", aguarda o empresário.



