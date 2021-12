Moradores sofrem com falta d'água no Calabetão há 14 dias

Quatorze dias após o rompimento de adutora no canteiro de obras do metrô, na Jaqueira do Carneiro, moradores do Calabetão ainda reclamam da falta de água.

O problema ocorre em ruas próximas ao campo de futebol, no final de linha do bairro. Reinaldo Silva, 40, relata que, desde o incidente, que deixou cerca de 122 bairros da capital baiana sem água, não caiu uma gota sequer na torneira de casa.

"A Embasa envia caminhão-pipa para abastecer, mas nem sempre vem. A gente se vira como pode, com baldes e tonéis", disse.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que o fornecimento foi normalizado em toda Salvador e que quem estiver tendo problemas com o abastecimento deve ligar para o telefone 08000555195 e informar número de matrícula e endereço da residência.

Comissão

Em até 30 dias, a Comissão Especial do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) deve concluir um relatório sobre a causa do rompimento da adutora principal.

O prazo foi dado pelo coordenador da Câmara de Engenharia Civil do Crea, Luís Edmundo Santos. Ele diz que vai se empenhar ao máximo para concluir as averiguações antes do prazo oficial de 90 dias.

Nesse período, a comissão vai ouvir as empresas envolvidas, operadores e a população. Além disso, fiscais da entidade estão visitando o local diariamente. "Se for constatado que houve imperícia, imprudência ou negligência, os profissionais poderão ser punidos com advertência reservada, censura pública e, a depender da gravidade, a exclusão do sistema", disse Santos.

Segundo o coordenador da assessoria técnica do Crea-BA, Eduardo Rode, há informações de que houve sobrepeso na linha da adutora, em função de um aterro. A CCR Metrô não confirmou a informação e divulgou que aguarda a apuração de técnicos especializados.

O consórcio informou, ainda, que "as duas casas mais atingidas pelo vazamento da adutora, no Calabetão, estão sendo reformadas e devem ser entregues até a semana que vem. Os imóveis receberam reparos no piso, redes elétrica e hidráulica, limpeza, pintura e terão móveis novos".

