Moradores saem minutos antes de desabamento no Rio Vermelho

Parte de uma casa desabou na noite desta segunda-feira, 7, por volta das 20 horas. O incidente aconteceu na localidade do Alto da Sereia, no Rio Vermelho, em Salvador.

A empregada doméstica Iracema Lima Antunes, 44 anos, morava no local com um filho, que não foi identificado, a filha Dalila e o neto. Dalila e a crinaça de 2 anos estavam no imóvel minutos antes do desabamento, mas saíram após ouvir um barulho e ver uma rachadura na parede. Logo em seguida, a casa desabou.

O imóvel foi construído em uma formação rochosa. Moradores da região disseram que não é comum esse tipo de ocorrência na localidade. Há outros imóveis nesta mesma área.

Funcionários do governo municipal estão no local, na manhã desta terça, 8. Eles usam uma corda de segurança durante o trabalho para evitar novos acidentes.

Funcionário da Revita ajuda na remoção dos escombros | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

Casa desabou e escombros atingiram o mar do Rio Vermelho | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

adblock ativo