Moradores retiram pertences de prédio que ameaça cair

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) ainda aguarda o laudo pericial elaborado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) para realizar a demolição do prédio interditado nesta quarta-feira, 12, na Rua Getúlio Vargas, no bairro de São Marcos, em Salvador.

Conforme a Sucom, o laudo deve ser anexado à notificação que determinará a demolição da estrutura, com base no Art. 58, parágrafo 1º, da Lei do Código de Obras do Município. Segundo o órgão, nenhum comunicado oficial da Codesal solicitando a demolição do imóvel foi recebido, apesar de já ter interditado a edificação.

A Sucom informou, ainda, que não tomou conhecimento da construção da edificação, não havendo em seu sistema de dados nenhum registro de solicitação de alvará ou denúncia para o endereço do imóvel. Segundo o órgão, as obras iniciadas e concluídas sem o conhecimento da Sucom ficam sujeitas apenas e demolição, levando em consideração os casos de comprovação de risco à sua estabilidade ou de perigo aos moradores e vizinhança.

Entretanto, a Codesal informou, por meio da assessoria de comunicação, que o documento solicitando a demolição do edifício foi enviado a Sucom no início da tarde desta quinta-feira. Ainda segundo o órgão, o subsecretário Osny Bonfim também já entrou em contato com o superintendente da Sucom, Cláudio Silva, para tratar do assunto.

Pela manhã - Os moradores retiraram todos os pertences do imóvel, que pode desabar a qualquer momento. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao menos duas casas ao lado do prédio e um conjunto com 11 apartamentos no fundo também correm risco de desabamento. Os engenheiros e técnicos, que estão no local, explicam que o recalque no solo evoluiu com rapidez.

O prédio possui cinco pavimentos e foi construído a cerca de 2 anos. Segundo os moradores, em menos de 1 ano foi construído mais um andar para o funcionamento de uma academia, o que causou uma sobrecarga maior na edificação.

"O engenheiro disse que se o prédio da frente cair vai atingir a estrutura das janelas, mas não o prédio. Estamos confiando nele", acredita a professora Rosimeire Andrade, 45 anos, que mora em um imóvel ao lado.

Os moradores confirmaram à reportagem de A TARDE que problemas de infiltração afetam o local devido a quatro tanques submersos, o que poderia ter causado rachaduras. Todos os residentes do prédio moram de aluguel e procuram moradia provisoriamente com vizinhos e parentes.

O acesso de veículos nas vias próximas à Rua Getúlio Vargas, por exemplo, foi interditado pela Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) desde a tarde desta quarta.

Ainda segundo a Codesal, a Superintendência de Controle e Uso do Solo do Município (Sucom) está ciente que o prédio deve ser demolido imediatamente.

adblock ativo