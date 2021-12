Moradores relatam ardor nos olhos após contato com água em Salvador

Moradores de Salvador estão reclamando por sentir ardência nos olhos após ter contato com a água nos últimos dias, além disso, alguns comentam sobre o forte cheiro de cloro.

De acordo com a Embasa, as chuvas modificaram a composição da água de mananciais na capital baiana e na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As medidas foram adotadas nesta quarta-feira, 15, para corrigir a alteração temporária das características da água que foi distribuída em alguns pontos da rede distribuidora do sistema integrado de abastecimento. Com isso, ocorre uma redução contingencial que deve durar até a água dos mananciais estabilizar e voltar à normalidade.

A Embasa recomendou que os moradores das áreas afetadas (confira a lista abaixo) façam o uso racional da água fornecida até que as condições voltem ao normal.

Desconforto

A residente do bairro de Itinga, Dulcicleide Alves, informa que a obteve más experiências ao entrar em contato com a água nesta quarta-feira, 15. "Ontem passei mal ao tomar banho, minha garganta começou a arder e sinto isso até agora.

Dulcicleide também conta que sua filha de quatro anos teve coceira no corpo, que resultou na vermelhidão, e também nos olhos. Nesta quinta-feira, 16, o filho de oito anos foi tomar banho e a água possuía cheiro de cloro e água sanitária. Segundo ela, foi necessário comprar água mineral como alternativa.

A equipe de reportagem também recebeu informações que situações parecidas ocorreram nos bairros de São Rafael e Imbuí.

