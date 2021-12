Moradores reclamam de mau cheiro na água

Moradores da Pituba, Stiep e bairros do centro estão reclamando de mau cheiro na água que abastece suas casas. De acordo com relatos feitos ao jornal A TARDE, o odor começou a ser sentido no início desta semana e muitos consumidores passaram a evitar a ingestão do líquido.

"Estamos comprando galões de água mineral. O cheiro é muito forte, como se alguma coisa podre estivesse na tubulação", conta a professora Lívia Matos, 48, moradora do bairro do Stiep.

Em nota, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou "que está investigando as causas do odor relatado por alguns moradores". Ressaltou que, na Pituba e no Stiep "a água já voltou à normalidade". Moradores destes bairros, no entanto, dizem que o líquido continua com o cheiro "estranho".

"Pensei que tinha algum bicho morto no tanque, mas lavei ele todo e, mesmo assim, o odor na água continuou. Não dá nem para escovar os dentes", critica o publicitário Marcos Peixoto, que mora na Pituba.

Mais queixas

No Politeama, o problema se repete, segundo conta a jornalista Ana Geisa Lima. "Quando escovei os dentes, senti um cheiro estranho. Parece que tem um animal morto ou algo do tipo no reservatório", diz.

O problema, segundo os moradores, é recorrente. Eles contam que sempre limpam seus tanques, mas a questão não é resolvida.

