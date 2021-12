Moradores reclamam de atraso em obra de passarela na orla

Moradores da região do Costa Azul reclamam que a obra de recuperação da passarela que fica em frente ao Parque Costa Azul, na Avenida Octávio Mangabeira, está se arrastando há, pelo menos, sete meses.

Sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), os serviços deviam ser concluídos até domingo, 4, conforme previsão do presidente do órgão, José Machado. Mas a assessoria do órgão informou, nesta quinta-feira, 1º, que o prazo foi prorrogado para setembro, sem data definida.

A instrumentadora cirúrgica Edilene Rocha, 54 anos, que mora na região, chama a atenção para os riscos e critica a lentidão da obra. "Eu sempre pergunto aos operários e eles me dizem que 'em 20 dias' vai terminar, mas não acaba. Como é que um idoso atravessa aqui? Tem que andar até a sinaleira", destaca.

"Vim a Salvador em outubro do ano passado e estava interditada. Voltei agora, em julho, e continua. Como é que uma obra pública pequena leva tanto tempo?", questiona a auxiliar de enfermagem Maria Aparecida Galiciano, 58, que mora em Curitiba (PR) e vem visitar o filho na capital baiana com frequência.

Segundo nota da assessoria do governo do Estado divulgada no último dia 4 de junho, a passarela faz parte da primeira etapa das obras de requalificação da orla de Salvador e começou a ser executada no ano passado. A data exata de início da obra, no entanto, não foi informada.

Risco - Quem passa pelo local, seja para fazer caminhadas na orla ou acessar o bairro, aponta ainda riscos como o de atropelos. Apesar de haver uma sinaleira em frente ao restaurante Bambara, pedestres optam por atravessar no trecho situado abaixo da passarela.

O vendedor Ícaro Moreira, 21, é um deles, aproveitou uma brecha e cruzou a pista com os carros em movimento. "Sei que é um risco. A passarela precisava de um reajuste, mas está demorando muito tempo", disse.

Segundo dados da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), em 2012, 24 pessoas foram atropeladas na avenida Octávio Mangabeira, duas delas morreram. O órgão municipal de trânsito ainda não tem dados referentes a 2013.

Explicações - Por meio de nota, a assessoria da Conder informa que, por se tratar de um equipamento localizado em área de grande circulação de veículos e pedestres, a execução dos serviços vem sendo feito "de forma mais cuidadosa".

A Conder ressalta, ainda, que o ritmo dos serviços vem sendo afetado pelas chuvas constantes dos últimos meses e que foram executados e concluídos a recuperação da estrutura, os serviços de impermeabilização e drenagem.

"Estão em fase de finalização os serviços de revestimento do equipamento" e falta executar os de iluminação e paisagismo.

Conclusão de serviços foi prorrogada para setembro (Diego Mascarenhas | Ag. A TARDE)

Orçamento - No local, uma placa informa que o investimento da obra é de R$ 104.864. Os recursos são de um convênio entre a Secretaria Estadual do Turismo e o Ministério do Turismo.

O vereador Claudio Tinoco (DEM) conta que enviou ofício a Conder, Ministério do Turismo e Caixa Econômica, em janeiro, pedindo informações sobre a obra, que estaria paralisada à época.

Ele diz que só não recebeu resposta da Conder. "Ela se manteve silenciada. Tive informação de que a obra está com valor superior, de cerca de R$ 147 mil, por conta de aditivos, e a data de vigência do contrato era até 12 de abril. A obra está muito lenta", afirma.

Ele reclama, ainda, dos transtornos. "O prolongamento do prazo prejudica a população. É uma travessia importante da orla". A Conder não se pronunciou sobre as reclamações do vereador.

