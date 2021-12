Moradores reclamam de atraso de benefício

Moradores do Barro Branco, localidade na avenida San Martin atingida por um deslizamento de terra que deixou 12 mortos, em abril, se queixam de atrasos no pagamento do auxílio-moradia pago pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps). A secretaria municipal nega a informação.

A Semps alega que o órgão não está em débito com as famílias, que estariam incluídas no cadastro de evacuação temporária por três meses, tempo no qual receber sasse o período mais crítico das chuvas e, por consequência, o risco de novos deslizamentos.

Pelo menos 150 famílias estariam passando pelo problema, cujos atrasos no repasse de R$ 300 chegam a quatro meses, diz o líder comunitário Jakson Silva. Por conta disso, algumas famílias estariam retornando às habitações, mesmo com os imóveis situados em áreas ainda de risco.

Segundo Jakson, a informação que os moradores teriam recebido da prefeitura era de que o município estaria fazendo uma triagem para avaliar quais situações em que as famílias seriam passíveis de continuar a receber o auxílio-moradia.

"O problema é que suspendeu o pagamento de todo mundo, sem verificar os casos individualmente", afirmou Jakson. "Quando o prefeito esteve aqui, nos garantiu que o auxílio seria mantido até o fim das obras de contenção da encosta, o que ainda não ocorreu", acrescentou.

Há três meses sem receber o auxílio, a família do vendedor Matheus Freitas, 19 anos, cuja casa suportou boa parte do barro no dia do deslizamento, pensa em voltar para o imóvel.

Hoje, ele, a mãe e o pai moram em um imóvel alugado por R$ 400, na avenida San Martin. "A gente tá pagando aluguel do próprio bolso. Muitas vezes, atrasamos o pagamento. O proprietário do imóvel não quer saber que a responsabilidade pelo atraso não é nossa, mas sim da prefeitura, que não nos repassou o valor devido", diz o rapaz.

Caso a situação não seja resolvida, as famílias que alegam problemas para receber o auxílio prometem realizar um protesto na avenida San Martin.

A data para a realização da manifestação, contudo, não foi definida, mas o protesto pode ocorrer ainda essa semana, segundo moradores.

Esclarecimento

Em relação à reclamação dos moradores, a Semps informou que no sistema do órgão constam 158 famílias cadastradas, sendo que 56 tiveram o benefício cancelado pela Defesa Civil ou visita técnica, por constatar desmembramento de família ou imóvel ocupado.

Outras 13 famílias tiveram o benefício cancelado por evacuação temporária, mas receberam o auxílio desde o mês de abril.

As demais 31 famílias, segundo a Semps, continuam a receber regularmente o pagamento e 58 famílias passam por análise na Defesa Civil, embora também recebam o benefício.

A Semp informa ainda que técnicos receberam, semana passada, moradores do Barro Branco para esclarecer dúvidas e que continuam à disposição para mais esclarecimentos na sede do órgão, localizada na Rua Miguel Calmon, nº28, Comércio, com documentação pessoal e protocolo de solicitação de auxílios, ou pelo telefones 3202-2330/ 2291.

