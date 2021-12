Moradores receberam ameaças por WhatsApp antes ataque no Garcia

Moradores do Garcia, em Salvador, acreditam que o ataque que deixou uma pessoa morta e outras oito feridas na madrugada desta segunda-feira, 3, no bairro, tem relação com uma ameaça divulgada pelo aplicativo WhatsApp há pouco mais de mês. Na mensagem de áudio, supostos traficantes dizem que irão promover um ataque na região.

Segundo moradores, os bandidos também sugerem que criminosos da localidade do Forno, no Engenho Velho da Federação, façam o ataque por estarem geograficamente mais próximos do bairro.

Ainda conforme os relatos, existe uma rivalidade entre os bandos que controlam o tráfico de drogas nos bairros do Garcia, Engenho Velho da Federação e Cosme de Farias.

Ouvi para mais de 30 tiros. Isso aí é guerra entre eles (os traficantes) Ouvi para mais de 30 tiros. Isso aí é guerra entre eles (os traficantes)

“Depois dessa mensagem, os [traficantes] daqui também divulgaram uma mensagem de áudio com ameaças, mas não chegaram a fazer nada. Logo depois do ataque, algumas pessoas disseram que foi o pessoal do 'Forno' quem chegou atirando”, afirmou um morador, sob anonimato.

“Ouvi para mais de 30 tiros. Isso aí é guerra entre eles”, completou ele. “Na mensagem, eles ameaçam vir aqui matar os caras [traficantes]”, disse outro morador.

Informações da Polícia Militar (PM) dão conta de que 10 homens desceram de três veículos atirando contra as pessoas que participavam de uma festa nas imediações da praça Marquês de Olinda, no final de linha do bairro. “Só chegam assim, de 10. Eles fugiram em direção ao Largo da Garibaldi”, disse um morador.

Há relatos de que entre as armas usadas pelos bandidos havia de grosso calibre. A maioria das vítimas foi ferida nas pernas. Um adolescente de 16 anos foi atropelado por um dos veículos usados pelo bando.

Matheus Lima Aragão, 22 anos, foi baleado na região do tórax, na perna e antebraço esquerdos. Ele já chegou morto ao Hospital Geral do Estado (HGE), para onde todas as vítimas foram levadas.

