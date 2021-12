Moradores realizam protesto em Pau da Lima

Moradores do bairro de Pau da Lima realizam uma manifestação na manhã desta quinta-feira, 15. Com faixas e cartazes, os manifestantes reivindicam melhorias para a região nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

O grupo de cerca de 200 pessoas saiu pela via principal, nas imediações da rótula de São Marcos, em direção à clínica São Bernardo, na outra entrada do bairro. Por conta da manifestação, o tráfego está congestionado.

No dia 31 de julho, um grupo de moradores de São Marcos, região vizinha de Pau da Lima, também realizou um protesto por melhorias no recapeamento da avenida principal do bairro. Eles queimaram pneus e bloquearam a via. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), uma equipe da Operação tapa Buracos foi encaminhada para o bairro após os protestos.

