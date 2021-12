Moradores queimam pneus e bloqueiam a Rua Direta do Uruguai

Um grupo de moradores realiza uma manifestação na manhã desta sexta-feira, 9, na Rua Direta do Uruguai, em direção ao fim de linha do bairro.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), os manifestantes bloquearam a via e queimaram pneus, impedindo a passagem dos veículos.

Eles reivindicam melhorias de infraestrutura para a região. Como protesto, o grupo alargou ainda mais um buraco no asfalto, que já atrapalhava o tráfego na região.

Uma viatura da Transalvador está desviando os ônibus que passam pelo local para a região dos Mares.

