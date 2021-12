Moradores queimam objetos e fecham avenida no Lobato

Moradores fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 20, no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Eles protestaram contra a ação da polícia na localidade conhecida como Santa Luzia do Lobato ou Pedreira do Lobato.

De acordo com eles, policiais militares balearam Alex Santos Brandão, 27 anos, durante uma abordagem no bairro na noite desta terça, 19, por volta das 22h30 . Wilson Calazans contou que o primo estava realizando um churrasco em um beco da comunidade quando os policiais chegaram atirando, atingindo o rapaz três vezes.

O homem está internado em coma no Hospital do Subúrbio, segundo familiares. Os manifestantes defendem que Alex é inocente e não tem envolvimento com a criminalidade. Ele trabalha como auxiliar de serviços gerais.

O grupo colocou fogo em objetos na avenida Afrânio Peixoto, depois da Cesta do Povo, sentido Calçada. Por conta da manifestação, o trânsito ficou complicado no local. A manifestação, que foi acompanhada por policiais, já foi encerrada e a via liberada por volta das 8h30.

Manifestação interditou a avenida na manhã desta quarta (Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE)

