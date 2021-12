Moradores protesto por ônibus no Lobato

Moradores protestaram nesta segunda-feira, 2, no bairro do Lobato. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), os manifestantes fecharam a Avenida Suburbana, sentido Calçada, o que congestionou a região.

O grupo colocou containers de lixo na rua, impedindo a passagem. Por conta do protesto, uma fileira de ônibus se formou no local, assim como veículos pequenos.

Os manifestantes reclamam do transporte público no bairro. "Os ônibus não estão parando nos pontos e as pessoas estão chegando no trabalho atrasadas e são demitidas. Estamos reivindicando nosso direito", explica o encanador Paulo Carvalho.

adblock ativo