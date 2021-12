Moradores protestam por segurança em Colinas de Pituaçu

Cerca de 300 moradores do conjunto Colinas de Pituaçu, em São Marcos, realizaram uma caminhada pelo bairro na manhã deste sábado, 18, em protesto por conta de assaltos a pedestres e roubos de veículos que têm ocorrido na região.

Vestidos de branco e com faixas, os moradores percorreram ruas do bairro. Nas janelas dos apartamentos, toalhas brancas foram estendidas como forma de protesto.

"Não tem policiamento ostensivo. A gente já chegou a ter até cinco relatos de assaltos em um mesmo dia. Meu primo foi assaltado ao sair de casa na semana passada", reclamou o empresário Rafael Dantas, 27 anos.

O engenheiro Lucas Moura, 29 anos, contou que, há três semanas, o carro dele foi roubado próximo à casa em que mora. "Minha mãe tinha saído com meu irmão e dois assaltantes que estavam em uma Sandeiro branca pararam na frente e mandaram eles saírem. Até hoje o carro não foi achado", disse.

A secretária Conceição Marques, 55 anos, contou que já foi assaltada quatro vezes. "Na última vez, eles não conseguiram levar nada porque eu consegui entrar correndo no prédio. Eles preferem mulheres como vítimas", afirmou.

O aposentado Guga Menezes, 65 anos, disse que já teve dois carros furtados e um terceiro levado de assalto, no final de janeiro deste ano. "O cara apontou a arma e disse 'perdeu, vagabundo'. O poder público precisa tomar consciência que nós temos direitos. Aqui, quando tinha um módulo policial, já ocorria esses crimes, mas, depois que fecharam, piorou muito", destacou.

Polícia Militar

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o policiamento em Colinas de Pituaçu é realizado pela 50ª CIPM, que atua com o radiopatrulhamento por meio de viaturas e do policiamento ostensivo com abordagens a pessoas e veículos em toda região. No entanto, o quantitativo não foi informado.

Ainda na nota, a assessoria da PM destacou que a região conta também com reforço de policiais da Rondesp Central e das operações Gêmeos, Corredor Turístico de Salvador (CTS) e COOPER, "que atuam de forma estratégica nos pontos de ônibus, nas imediações da avenida São Rafael e adjacências".

Além do reforço, segundo a PM, durante a noite, policiais miliares realizam a "Operação Visibilidade" com viatura em ponto base que atente as localidades de Colinas de Pituaçu, Recanto das Ilhas e Hospital São Rafael.

"A PM sempre orienta que as pessoas registrem os fatos na delegacia de Polícia Civil, para que assim a mancha criminal em cada região seja mapeada e o emprego do policiamento seja cada vez mais eficiente", ressaltou a assessoria da instituição.

