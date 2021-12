Moradores protestam por falta de ônibus em São Gonçalo

Moradores de São Gonçalo protestaram na manhã desta terça-feira, 23. Eles reclamam da suspensão do transporte urbano na região. Os ônibus estavam sem circular no bairro desde a semana passada, quando um grupo ameaçou colocar fogo em coletivos.

O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, disse que a entidade orientou os trabalhadores da região a não entrar no bairro por conta da insegurança. "Ontem (segunda) à noite conversamos com a PM (Polícia Militar) e verificamos que a situação estava sob controle. Então, tomamos a iniciativa de mandar entrar novamente", disse.

Os ônibus voltaram a circular normalmente na manhã desta terça, após a manifestação dos moradores.

adblock ativo