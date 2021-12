Moradores protestam por falta de água na Lagoa da Paixão

Cerca de 40 moradores do bairro de Nova Brasília de Valéria protestam na manhã desta quinta-feira, 10, por conta da falta de água constante na região.

De acordo com Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os manifestantes atearam fogo em objetos, bloqueando o caminho 11 do bairro. Segundo o órgão, o Corpo de Bombeiros estão no local para debelar as chamas.

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que enviou uma equipe para o local para solucionar a falta d'água na região.

O protesto não interfere no trânsito da localidade, conforme a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

